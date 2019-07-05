По команде из Смольного прошли «муниципальный фильтр» оппозиционные кандидаты на должность губернатора Петербурга. Надежда Тихонова, Владимир Бортко и Михаил Амосов подтвердили сегодня это в эфире «Эха».



Муниципальные депутаты отдавали свои голоса за оппозиционных кандидатов на пост губернатора по команде Смольного. Трое претендентов признались в этом в эфире «Эха». Одним из них стала справедливоросс Надежда Тихонова.

Выборы губернатора в Петербурге похожи на выборы мэра в 2013 году в Москве, когда до них допустили оппозиционных депутатов, в том числе Алексея Навального и Сергея Митрохина. В этом уверен кандидат от Гражданской платформы Михаил Амосов. Вместе с тем, он отрицает то, что при прохождении муниципального фильтра ему пришлось о чем то договариваться со Смольным.

А вот кандидат от КПРФ никуда не стучался. В эфире, который вел Арсений Веснин, Владимир Бортко признался, что подписи ему просто привезли.

Кто составит конкуренцию Александру Беглову на выборах градоначальника решали в Кремле, уверен кандидат от КПРФ. Там подумали, что эти три кандидата наименее опасны для Александра Беглова. Но власти допустили большую ошибку, уверен Владимир Бортко. Вместе с тем, несоизмеримо более популярный кандидат от Яблока Борис Вишневский муниципальный фильтр пройти не сумел.

По данным ТАСС невостребованными оказались подписи примерно полутысячи муниципальных депутатов. Их хватило бы еще на трех кандидатов в губернаторы.