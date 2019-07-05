Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь жалуется на то, что ей не дают наблюдать за проверкой подписей кандидатов в 43 округе. Это нарушение, – уверена Соболь. Она добавила, что избирательная комиссия идет на многочисленные нарушения для регистрации провластных кандидатов.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин опасается, что его не допустят до участия в выборах в Мосгордуму. Об этом сам Яшин рассказал «Эху». По мнению Яшина, снятие его с выборов лишит москвичей альтернативы. «За закрытыми дверями два специалиста вбивали данные паспортов подписавшихся в компьютер и проверяли их на соответствие. Через 7,5 часов председатель комиссии озвучил нам промежуточный результат. Но два эксперта за 7 часов физически просто не могли бы вбить в компьютер 15000 подписей от трех кандидатов. Это физически невозможно. Поэтому то, как это организовано проверка, явно указывает на политический заказ, и все идет к тому, что меня пытаются снять с выборов, и таким образом лишить москвичей альтернативы на выборах в 45-м избирательном округе», — подчеркнул Яшин.