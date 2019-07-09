Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального на 10 суток из-за шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова. Судья Татьяна Хомякова постановила апелляционную жалобу отклонить.

Сам Навальный называет свое преследование незаконным и абсурдным. Настоящим мотивом своего ареста Навальный считает политику. По его словам, ему пытаются помешать поддержать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.