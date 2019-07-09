Результаты исследования публикует РБК.

По мнению респондентов, в случае незаконного преследования можно рассчитывать на помощь только влиятельных знакомых.

Подбрасывание наркотиков, к сожалению, распространенная практика в России, — рассказала в эфире Эха руководитель движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Она обращает внимание на то, что полиция часто находит у людей именно столько наркотиков, сколько нужно для уголовного преследования.