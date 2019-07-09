Сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, по некоторым данным, стало вдвое больше

Изначально сообщалось, что задержано семь офицеров — пять из них в минувшую пятницу отправили под стражу, еще двоих поместили под домашний арест.

Когда стало известно об аресте нескольких сотрудников ФСБ, сообщалось и о том, что обыски проходили по 15 адресам. Теперь в этом деле 15 фигурантов. В отношении восьми человек сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили агентству «Интерфакс» информированные источники. По словам одного из них, сумма изъятых у них денег составляет сотни миллионов рублей. Новые фигуранты – бойцы спецподразделений «Альфа». Сотрудники ведомства, которым ранее уже выбрали меру пресечения, также были из «Альфы», а также из «Вымпела» и Службы экономической безопасности ФСБ. Их подозревают в совершении разбоя, в деле, по некоторым данным, может быть более 10 эпизодов. По данным «Интерфакса», некоторые из них могут касаться вымогательства у контор, занимающихся обналичкой денег. А как выяснила газета РБК, фигурантов также подозревают в хищении почти 140 миллионов рублей у предпринимателя, который собирался внести деньги на депозит в банке. По информации издания, следствие также проверяет задержанных на причастность к организованному преступному сообществу, разбоям, мошенничеству и превышению должностных полномочий.

выявлял «обнальные» площадки, а потом начал заниматься вымогательством у них же,

Между темм в суде агентству ТАСС сообщили, что пока новых ходатайств о об аресте по делу о разбое не поступало