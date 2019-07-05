Президент Путин не поддержал введение санкций против Грузии

«Я не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу», — сказал президент. МИД Грузии приветствовал решение Кремля.

Между тем с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией – такой указ подписал Путин. Сегодня Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии в связи с «непрекращающимися антироссийскими провокациями». Обращение поддержали все думские фракции.

Спикер Вячеслав Володин не сомневается в том, что возможные санкции нанесут экономике Грузии ощутимый урон. Уже после заявления Путина Володин сказал, что позиция Госдумы неизменна: «Мы свою точку зрения высказали. Президент имеет право высказать свою».

В правительстве России отреагируют на обращение Госдумы по Грузии с учетом высказывания президента, — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Кабинета Олег Осипов.

МИД Грузии приветствовал решение Кремля не вводить санкции. Позиция президента России единственно верное решение, — заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани. По его словам, провокационные заявления грузинской оппозиции были направлены на эскалацию отношений с Россией.

Мнение грузинского журналиста не может стать для российского президента серьезной угрозой. Так сказал в эфире «Эха» журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.