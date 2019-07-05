ЕСПЧ вынес первое решение по делу о домашнем насилии в России

Он присудил жительнице Ульяновска Валерии Володиной более 25 тысяч евро. Ей пришлось уехать из страны из-за преследования бывшего сожителя и бездействия полиции.

Российские власти нарушили статьи европейской Конвенции о запрете пыток или унижающего достоинство обращения и дискриминации. Заявительнице не просто отказывали или откладывали рассмотрение дела, но и не хотели признавать серьёзность и масштабы проблемы домашнего насилия в России, говорится в решении Страсбургского суда. С учётом этого российское правительство должно выплатить пострадавшей 20 тысяч евро — это компенсация морального вреда и возместить ещё почти шесть тысяч евро судебных издержек. В ЕСПЧ уроженка Ульяновска Валерия Володина подала иск в июне 2017-го. Позже она сменила имя, и уехала из России в конце прошлого года, опасаясь за свою безопасность. История началась больше 4 лет назад, когда в то время молодой человек Володиной в иске он фигурирует под буквой С. — по данным портала «Медиазона», это уроженец Азербайджана Рашад Салаев — начал её избивать. Это произошло после нескольких месяцев встреч. Побои повторялись каждые три-четыре месяца. В январе 2016-го года женщина впервые обратилась в полицию. Дело так и не возбудили. Володиной пришлось уехать из Ульяновска в Москву, но возлюбленный выследил её и силой увёз обратно. Спустя пару дней он опять избил беременную Володину — у неё случился выкидыш. Уголовное дело опять не возбудили, состава преступления в полиции не увидели. По словам женщины, возлюбленный не давал ей прохода, он испортил ей тормоза в машине, воровал её документы и мобильные телефоны, даже угрожал убийством её и сына от первого брака. Затем создал в соцсети ВКонтакте аккаунт, куда добавил в друзья родственников Володиной и одноклассников её сына и стал выкладывать её интимные фотографии. Лишь после этого против мужчины возбудили дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Впрочем, его не расследовали, мужчину не наказали. Позапрошлым летом, не добившись правды ни в российской полиции, ни в судах, Володина обратилась в ЕСПЧ. В иске она рассказала, что бывший сожитель не раз её избивал, угрожал убийством и похищал. А полиция бездействовала.

В России с 2017-го действует закон о декриминализации побоев. По данным правозащитников, после его принятия количество жалоб на домашнее насилие увеличилось.

Решение ЕСПЧ по делу Валерии Володиной должно привести к изменению российского законодательства о противодействии бытовому насилию, — сказала «Эху» адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. Она защищала Володину. По словам Гнездиловой. ЕСПЧ признал ошибкой декриминализацию побоев в семье.

Решение Европейского суда по правам человека о присуждении компенсации пострадавшей от домашнего насилия россиянке может повлиять на принятие соответствующего законопроекта в России. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. «Мы очень надеемся, что это будет еще одним аргументом для законодательных органов услышать общество, которое уже много лет настаивает на принятии подобного закона и реализации его на территории РФ в кратчайшие сроки», — заявила она. Ранее ЕСПЧ присудил гражданке России Валерии Володиной, пострадавшей от домашнего насилия, денежную компенсацию в размере 20 тысяч евро. Суд также постановил, что Россия должна возместить 5875,69 евро судебных расходов и издержек. Как уточнили в Совете по правам человека, они пытались внести законопроект по профилактике домашнего насилия в Государственную Думу еще в 2014 году, однако «в связи с тем, что не было экспертной оценки правительства, он был возвращен». Она добавила, что СПЧ «специально проводил заседания по данной теме с участием правоохранительных органов, психологов, психиатров». Эксперты, по уточнению Киркоры, единогласно поддержали решение о необходимости механизма для профилактики семейного насилия.

Почти 40% россиян считают тему бытового насилия актуальной, следует из исследования аналитического агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика». При этом только половина граждан видит необходимость в государственном решении проблемы, — рассказала «Эху» генеральный директор агентства Людмила Горюнова. Люди не верят, что государства способно защитить от насилия в семье, и потому пытаются решить проблему частным образом, — предположила Людмила Горюнова.