Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в белгородскую колонию

Они будут отбывать срок в исправительном учреждении №4. Сейчас они находятся на карантине, — рассказал источник агентства ТАСС. Вместе с ними в колонию доставили еще одного фигуранта дела о драках в центре Москвы, брата одного из осужденных, Кирилла Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока находится в московском СИЗО.

Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии, Кирилл и Александр Кокорины – по 1,5 года. Как поясняли в тюремном ведомстве, уже в колонии осужденные смогут подать ходатайство об УДО.