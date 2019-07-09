«Роснефть» пожаловалась на «Транснефть»

Нефтяная компания утверждает, что ей пришлось ограничить добычу из-за проблем с приемом сырья в магистральные трубопроводы. Как говорят в «Роснефти», значительные ограничения коснулись, в частности, «Юганскнефтегаза».

В свою очередь, «Транснефть» утверждает, что добывающая компания сдала ей уже 3,5 миллионов тонн качественного сырья, которое не оформлено маршрутными поручениями. Теперь вся эта нефть вынужденно складируется в системе трубопроводов, и с этим связаны ограничения.