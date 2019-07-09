Почти два десятка рейсов перенесены в аэропорту «Шереметьево» из терминала «Д»

Это связано с задержкой выдачи багажа. Сейчас рейсы будут временно обслуживать терминалы «Б» и «Е». У некоторых изменено время вылета, — сказали в Генпрокуратуре. В то же время в ведомстве считают, что ситуация с багажом в «Шереметьево» улучшается.

На проблемы в задержкой выдачи вещей пассажиры стали жаловаться еще пару месяцев назад. В аэропорту это объясняли внедрением новой системы, однако пресса писала, что причиной могло стать массовое увольнение грузчиков, недовольных низкой зарплатой.