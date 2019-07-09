Почти вдвое выросло число сотрудников ФСБ, которые фигурируют в деле о разбое

По словам источника «Интерфакса», их число увеличилось с 7 до 15. Пятеро из них арестованы, двое находятся под домашним арестом. В ходе обысков по этому делу изъяты сотни миллионов рублей, — добавил источник агентства. Фигурантами являются сотрудники службы экономической безопасности, а также офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Агентство Росбалт писало, что офицерами заинтересовались, когда заметили пропажу части денег, конфискованных у полковника МВД Дмитрия Захарченко.