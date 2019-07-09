Госдума не планирует отзывать обращение о санкциях против Грузии

В комитете по делам СНГ сказали, что это будет определенная «черная метка» Тбилиси. Там подчеркнули, что речь идет не только о враждебном отношении к Владимиру Путину, но и о враждебных действиях грузинских официальных лиц по отношению к России и российским гражданам, — передает агентство «Интерфакс».

Сегодня российский президент сказал, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, к которым призывают российские парламентарии. Владимир Путин заметил, что он не собирается осложнять отношения двух стран.