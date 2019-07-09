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17:00, 09 июля 2019

ЕСПЧ впервые вынес решение по иску о домашнем насилии в России

Он назначил компенсацию в почти 26 тысяч евро Валерии Володиной, которая пожаловалась на то, что власти не защищали ее от преследования, угроз и побоев со стороны бывшего партнера. Судьи посчитали, что государство нарушило статьи о запрете пыток и запрете дискриминации.

Это решение должно привести к изменению российского законодательство о противодействии бытовому насилию, — сказала «Эху» адвокат Володиной, участник проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. Она отметила, что ЕСПЧ признал декриминализацию побоев ошибкой.

Между тем, как сказали «Интерфаксу» в Министерстве юстиции, сейчас на рассмотрении в Страсбурге находится еще шесть исков от россиянок с жалобами на домашнее насилие.



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