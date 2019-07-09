Число сотрудников ФСБ, ставших фигурантами дела о разбое, возможно, выросло вдвое

Их уже не семеро, а 15, — сказали источники агентства «Интерфакс». Пятеро оказались под стражей, двое под домашним арестом. Против восьми ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Причем все они – бойцы спецподразделения «Альфа», — утверждает собеседник агентства.

Между тем в Московском гарнизонном военном суде сказали агентству ТАСС, что пока не получали ходатайств об аресте еще нескольких сотрудников ФСБ по делу о разбое.