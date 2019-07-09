В Европейском суде по правам человека находится шесть жалоб от россиянок по делам о домашнем насилии

Как сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства юстиции, решение ЕСПЧ по иску Валерии Володиной еще может быть обжаловано в течение трех месяцев. Сейчас ведомство намерено изучить выводы суда.

Иск Володиной стал первым случаем, когда ЕСПЧ присудил гражданке России компенсацию по делу о домашнем насилии. Он взыскал в ее пользу более 25-ти тысяч евро. Россиянка жаловалась на то, что власти неоднократно не предоставляли ей защиту от домашнего насилия.