ЕСПЧ впервые присудил россиянке компенсацию за домашнее насилие

Женщина жаловалась на бездействии российских правоохранителей и отсутствие законодательной базы для борьбы с такими преступлениями.

20 тысяч евро должна выплатить Россия 34-летней Валерии Володиной, а также компенсировать ей судебные издержки. Такое решение принял ЕСПЧ, посчитав, что российские власти нарушили две статьи Конвенции о защите прав человека — запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и запрет дискриминации. Суд полагает, что случай Володиной демонстрирует, что государство не желает признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и ее дискриминационное воздействие на женщин, а законы страны не обеспечивают пострадавшим защиты. В России Володина более трех лет добивалась возбуждения уголовного дела против ее бывшего молодого человека, гражданина Азербайджана. Он избивал ее, угрожал убийством, выкладывал интимные фотографии и даже похищал, когда она пыталась сбежать от него в Москву. Однако несмотря на зафиксированные побои полиция отказывалась возбуждать дело по причине «отсутствия состава преступления». Володина из опасений за свою безопасность сменила имя и покинула страну.

По данным Росстата, ежегодно от домашнего насилия страдает 16 миллионов женщин. Однако в начале 2017 года оно было декриминализовано. Общественники и правозащитники настаивают на возвращении уголовного наказания.