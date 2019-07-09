Владимир Путин: Из уважения к грузинскому народу не стоит вводить санкции против этой страны

Президент РФ Владимир Путин считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции. «Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, — сказал президент. — Ну вот один вышел, что то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого» По мнению российского лидера, «ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения», — сообщает ТАСС.