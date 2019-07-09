ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро гражданке России Валерии Володиной по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека присудил 25 тысяч евро гражданке России Валерии Володиной по жалобе на домашнее насилие. Володина заявила о бездействии российских правоохранительных органов.
В августе 2018 года женщина из соображений безопасности сменила имя и была вынуждена покинуть Россию.
47% россиян считают домашнее насилие частной проблемой, в которую государство и общество вмешиваться не должны, — показал опрос компании «Михайлов и Партнеры. Аналитика».
39% опрошенных допустили применение силы к близким, — сообщает
«Коммерсантъ».