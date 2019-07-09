В головном офисе сети «Красное и белое» проходят обыски

Это не первый раз, когда к ритейлеру проявляют интерес силовики – последний раз они приходили полгода назад. Ч

В челябинском офисе одного из крупнейших российских ритейлеров обыск проводят правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы. Проверяющие ведут себя корректно, а сотрудники предоставляют им всю необходимую информацию, рассказал агентству «Интерфакс» представитель сети «Красное и белое». По его словам, проверка нужна для подтверждения деловых связей между ритейлером и ее контрагентом. О каком именно контрагенте идет речь, не сообщается. Это не первые обыски для сети. В конце прошлого года силовики приходили в офис и на склады в Москве и нескольких регионах. Тогда поводом стали подозрения в продаже контрафакта и неуплата налогов. Изъяли документацию на товар, но в итоге нарушений не обнаружили. По данным газеты РБК, налоговые претензии к «Красному и белому» были связаны с тем, что компания оформляла магазины на разные юридические лица. А неделю назад стало известно, что ритейлер перерегистрировал их на Кипре.

«Красное и белое» — лидер рынка специализированной алкогольной розницы. Основатель ритейлера Сергей Студенников занимает 123-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes.