Сопредседатель движения «Голос» Роман Удот освобождён из-под домашнего ареста

Сопредседатель движения «Голос» Роман Удот, которого подозревают в угрозе убийством журналистки НТВ, освобождён из-под домашнего ареста. Московский областной суд вынес такое решение.

Вместо домашнего ареста Роману Удоту назначили ряд ограничений: запретили в ночное время выходить из квартиры, общаться с участниками дела, пользоваться интернетом и мобильной связью. Судья Мособлсуда Ольга Юрасова только частично удовлетворила жалобу, рассказал адвокат Максим Пашков. Сопредседателя движения «Голос» задержали полтора месяца назад. После того как он пришёл в полицию вернувшись в Россию – больше года Удот как пишет Новая газета был в командировке за границей. В отношении него возобновили расследование дела в связи с конфликтом в аэропорту Шереметьево в марте прошлого года. Активист тогда отказался общаться с сотрудниками телеканала НТВ, которые преследовали его в аэропорту Шереметьево и крикнул им «Я вас убью». Журналистка канала обвинила Удота в краже сотового телефона. Сопредседатель «Голоса» говорит, что отобрал устройство поскольку журналистка его снимала, несмотря на возражения. Незадолго до возбуждения уголовного дела на НТВ вышел фильм с компроматом на движение «Голос».

Правозащитный центр «Мемориал» в конце мая признал Романа Удота политзаключённым. Незадолго до этого Химкинский городской суд отправил активиста под домашний арест.