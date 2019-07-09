Госдума осудила последние события в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер

Правительство просят запретить импорт в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы из России в Грузию. Впрочем, окончательное решение остается за правительством. Депутаты приняли заявление единогласно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не сомневается в том, что возможные санкции нанесут по экономике Грузии ощутимый удар. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна извиниться за свои аинтироссийские высказывания, — добавил Володин. Как он выразился, сейчас решение вопроса о спасении российско-грузинских отношений в руках грузинских политиков.

Власти Грузии ответственны за оскорбительные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес Путина, так как допускают проявление русофобских настроений в стране. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом решение по санкциям против Грузии пока не принято, — отметил Дмитрий Песков.