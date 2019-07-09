Москва потратит почти миллиард рублей на замену шумозащитных экранов вдоль дорог в городе
Предстоит заменить 144 тысячи квадратных метров. Программа рассчитана натри года, — сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.
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Предстоит заменить 144 тысячи квадратных метров. Программа рассчитана натри года, — сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.
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