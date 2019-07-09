Роскачество проверило бургеры одиннадцати сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет

В продукции нескольких сетей обнаружены малые дозы. По мнению Роскачество это свидетельствует о высоком качестве закупаемого сырья. Следы антибиотиков обнаружены лишь при использовании высокочувствительного метода, который доступен не во всех регионах. Продукцию для проверки закупали в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Одновременно установлено, что в бургерах практически всех сетей превышено количество соли, рекомендуемой Всемирной Организацией здравоохранения, — сообщает газета Ведомости.