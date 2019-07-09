В России за год отстранили от работы более 400 пилотов из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. По его словам, подготовка летчиков ключевой вопрос безопасности пассажирских перевозок, поэтому надзорное ведомство проверяет учебные заведения гражданской авиации. Сообщается, что прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств.