Московский областной суд освободил из-под домашнего ареста сопредседателя движения Голос Романа Удота, которого подозревают в угрозе убийством сотруднице НТВ. Как сообщает «Интерфакс», апелляционная жалоба на арест удовлетворена частично – Удоту придется соблюдать ряд ограничений: ему запрещено покидать квартиру с 23 часов до шести утра, общаться с участниками уголовного дела, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.

Сам активист виновным себя не признает, он настаивает на закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.