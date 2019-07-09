В головном офисе ритейлера «Красное и белое» в  Челябинске проходит обыск

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы проводят обыск в головном офисе ритейлера «Красное и белое» в Челябинске – сообщает RNS со ссылкой на представителя ритейлера. По его словам, проверяющие ведут себя корректно, представители компании предоставляют всю необходимую информацию.

Собеседник агентства уточнил, что оперативные мероприятия проводятся в рамках проверки контрагента.

Ранее стало известно, что ритейлер перерегистрировался на Кипре. Стопроцентным бенефициаром по-прежнему остается Сергей Студенников. По оценке Форбс Студенников занимает 123-е место в списке богатейших россиян с состоянием в 850 миллионов долларов.