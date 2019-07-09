На Уимблдонском теннисном турнире сегодня состоятся женские четвертьфиналы

Поражение в 1\8 австралийской теннисистки Эшли Барти спутало карты прогнозистам. Первую ракетку мира считали главным фаворитом в борьбе за титул. Теперь список претенденток заметно расширился. Заметно возросли шансы на восьмую победу на Уимблдоне у ветерана американского тенниса Серены Уильямс. Которой сегодня предстоит сразиться с соотечественницей Элисон Риске. Той самой, которая и выбила из турнира Барти.

Интересно, что на сенсации нынешний Уимблдон богат как никогда. До стадии четвертьфинала не смогли добраться 6 первых сеянных на турнире. Так что с учетом действующего рейтинга, наилучшие шансы на успех –у некогда первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии, которая сыграет с китаянкой Чжан Суай. Продолжает борьбу и представительница Украины Эллина Свитолина. Ее соприница сегодня – Каролина Мухова из Чехии

Добавим, что прошлогодняя победительница турнира – Ангелика Кербер из Германии – завершила выступление в Лондоне уже во втором круге.