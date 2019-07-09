Паис: Соратники Джулиана Ассанжа планировали тайно вывезти его из посольства Эквадора на Кубу или в Россию

Как пишет испанская газета Паис, соратники Джулиана Ассанжа планировали тайно вывезти его из посольства Эквадора, где он находился в течение семи лет, на Кубу или в Россию.

Газете удалось получить данные о том, что частная компания Undercover Global вела за Ассанжем аудио— и видеонаблюдение. На опубликованных изданием кадрах зафиксированы различные проходившие на территории посольства встречи основателя Викиликс с адвокатами и другими лицами. Те же данные свидетельствуют о том, что Ассанжа собирались загримировать и вывезти из здания посольства, по одной из версий – в Россию. Эти планы были сорваны из-за его отказа. Паис также пишет, что Джулиан Ассанж подозревал, что за ним следят, и поэтому наиболее важные встречи проводил в женском туалете, на его взгляд, самом безопасном месте в лондонском представительстве Эквадора.

Как писала некоторое время назад британская Гардиан, российские дипломаты вели переговоры с близкими к нему людьми, чтобы организовать его побег. План предусматривал выезд из посольства на дипломатической машине; Ассанж должен был получить диппаспорт, который бы гарантировал его безопасность. Предполагаемый координатор плана побега, бывший консул Эквадора в Великобритании опроверг информацию о каких-либо контактах с российскими дипломатами по этому поводу.

Сейчас Джулиан Ассанж отбывает 50-недельный тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог