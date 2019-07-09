Владимир Путин сегодня работает в Екатеринбурге

Из-за этого в городе усилены меры безопасности.

Владимир Путин бывает в Екатеринбурге не часто, но его визиты всегда хорошо сказываются на благоустройстве города. Два года назад к его приезду из центра Екатеринрбурга вывезли снег. В этом году – положили новый асфальт перед корпусом УрФУ, где Путин должен встретиться со студентами, а еще поставили при входе большие переносные клумбы с цветущими петуньями. Горожанам приходится мириться с мерами безопасности: к визиту президента запенили или заварили канализационные люки, ФСО опечатала их, а также фонарные столбы. На маршруте следования президента стоят полицейские через каждые 20 метров, от корпуса УрФУ эвакуируют машины, даже если они припаркованы по правилам. Остановку общественного транспорта возле здания университета перенесли, а пешеходов просят перейти на другую сторону улицы.



В Екатеринбурге Владимир Путин посетит Глобальный саммит Промышленности и индуастриализации и встретится со студентами и аспирантами УрФУ.