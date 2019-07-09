Большинство россиян, 66%, убеждены, что полицейские регулярно подбрасывают наркотики

Это следует из опроса Левада Центра. Только 18% участников исследований сказали, что такие случаи носят единичный характер, — передает «Интерфакс».

Подбрасывание наркотиков полицейскими это действительно распространенная практика, — сказала «Эху Москвы» глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга Романова добавила, что часто полиция находит у людей именно то количество наркотиков, которое нужно для возбуждения уголовного дела.