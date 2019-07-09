Госдума рекомендовала правительству ввести новые ограничения против Грузии

Изначально предполагалось, что это запреты поставок в Россию вина и воды, а также денежных переводов в страну. Но, как передает ТАСС, решено было оставить определение конкретных экономических мер на усмотрение правительства.

Действовать нужно самыми жесткими методами, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Россия ждет извинений от Грузии, — сказал в парламенте глава Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Накануне Россия разорвала авиасообщение с Грузией из-за массовых протестов в Тбилиси. О новых ограничениях заговорили в правящей партии после мата в эфире грузинского телеканала в адрес Владимира Путина и его родителей. Запреты в отношении Грузии выглядят даже более суровыми, чем в случае с Украиной. Пострадают россияне – пишет сегодня газета «Коммерсантъ».

Тем временем, грузинский телеканал «Рустави-2» отказался уволить телеведущего Георгия Габунию, который в воскресенье обматерил в эфире Владимира Путина и оскорбил его покойных родителей. Журналист отстранен от эфира на два месяца, но остается в штате, поскольку никаких законов не нарушил, сказал украинскому телеканалу «Громадьске» гендиректор «Рустави-2» Ники Гварамия. По его словам, из-за инцидента рейтинг канала вырос.

Вчера вечером и в ночь на понедельник у здания телеканала «Рустави-2» прошли протесты с требованием уволить Габунию. Как сообщают местные СМИ, участники высказывали опасения, что оскорблённый президент России начнёт бомбить Грузию и отправит в Тбилиси танки.