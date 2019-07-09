Павел Антов возглавил рейтинг самых богатых депутатов

Павел Антов, депутат законодательного собрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» возглавил рейтинг самых богатых депутатов по версии журнала Форбс. Согласно налоговой декларации, за прошлый год Антон заработал около 10 миллиардов рублей.

На втором месте совладелец компании ЮжУралЗолото, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков – его доход почти 4,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров владелец кондитерской фабрики «Славянка» и депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев – он заработал почти три миллиарда рублей.

В первую десятку также попали сенатор Валерий Пономарев, депутат Госдумы Григорий Аникеев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.