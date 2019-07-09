Крупнейшая антидопинговая операция была проведена сразу в 33 странах

Крупнейшая антидопинговая операция «Вирибус» была проведена объединенными силами полиций и международных организаций сразу в 33 странах. По ее итогам возбуждено более 800 уголовных дел.

Операция, проводимая Европолом, была направлена на борьбу с контрабандой поддельных пищевых добавок, незаконной торговлей содержащими допинг веществами и в целом с торговлей разнообразными незаконными и опасными веществами. В ходе мероприятий была пресечена работа девяти лабораторий по производству допинга на территории Евросоюза, конфисковано 24 тонны сырья, более 3,5 млн доз допинга.

Отмечается, что в торговлю анаболиками вовлекались непрофессиональные атлеты, велосипедисты и бодибилдеры, которые покупают небольшие дозы стероидов из Азии или Восточной Европы для их продажи в спортзалах.

Добавим, что свое участие в операции Вирибус подтвердило и Всемирное антидопинговое агентство.