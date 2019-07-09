Александр Лукашенко заявил, что у него не будет тайных переговоров с Владимиром Путиным во время поездки на Валаам

«Это наша православная святыня, я просто должен там побывать», — сказал президент Белоруссии. На встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, Лукашенко сказал, что благодарен Путину, который ему покажет и расскажет, как воссоздается Валаам.

Лукашенко добавил, что он и Путин договорились «не ломать» договор о создании Союзного государства, и что объединение Белоруссии и России не обсуждается, — передает госагентство БелТА.