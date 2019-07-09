Национальный совет Украины по телерадиовещанию проверит канал NewsOne из-за намерения провести телемост с Россией

В случае если найдут нарушения – его могут лишить лицензии.

Решение назначить внеплановую проверку поддержали все члены регулятора. На заседании национального совета призывали жестко действовать в отношении телеканалов, которые цитата по ТАСС «осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности. Из-за намерения в пятницу провести телемост с Россией, его пришлось отменить, телеканал NewsOne может прекратить вещание. В отношении него завели дело о госизмене. Владелец канала – депутат Верховной Рады Тарас Козак на завтра вызван на допрос, его проведёт Служба безопасности Украины. В СБУ побеседуют и с сотрудниками телеканала, вплоть до ведущего, который анонсировал телемарафон, сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Последние годы NewsOne входит в тройку информационно-новостных телеканалов Украины. Согласно рейтингам его активно смотрят в Киеве и других крупных городах. При этом NewsOne связывают с Виктором Медведчуком, который считается кумом президента Владимира Путина. Телеканал часто критикуют за пророссийские взгляды.

Владелец NewsOne опроверг слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о том, что телеканал связан с российским Промсвязьбанком или офшорами.