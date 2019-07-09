Арестованный за госизмену помощник полпреда на Урале передавал за границу информацию с заседаний Совбеза

Именно это, по некоторым данным, стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Разработкой Александра Воробьева, помощника полпреда президента на Урале Николая Цуканова, занимались два года. Все это время он передавал за границу секретную информацию с заседаний Совета безопасности. Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на два информированных источника. Ранее появилась информация о том, что Воробьева подозревают в госизмене в пользу Польши – у него нашли паспорт гражданина республики. По данным Znak.com, у самого Воробьева был низший уровень доступа к гостайне, поэтому, предположительно, информацию о работе Совбеза он получал от Цуканова. Воробьева называют «правой рукой» полпреда. Как рассказал изданию бывший федеральный чиновник, сам Цуканов свое положение занял, вероятно, благодаря тому, что когда-то помогал семье бывшей жены Владимира Путина. Воробьев уже тогда работал с ним и мог располагать данными о семейных делах супруги президента. Арест чиновника, как отмечается, также может быть связан с делом против поляка Мариана Радзаевски, ранее осужденного за шпионаж. Он пытался получить секретные сведения о российской установке С-300.

Александра Воробьева арестовали 5 июля по делу о госизмене, его заключили под стражу на два месяца. Дело против него засекречено.