Кандидат в депутаты Московской городской думы, юрист ФБК Любовь Соболь пожаловалась на то, что ей не дают наблюдать за проверкой подписей кандидатов в 43 округе города Москвы. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас мы видим, как избирательная комиссия грубо нарушает избирательное законодательство, и делает все возможное, для того чтобы зарегистрировать провластных кандидатов, чтобы независимые кандидаты не могли выявить фальсификацию в их подписных листах», — сказала она.

По словам Л.Соболь, ее не допустили до проверки подписных листов кандидатов Дмитрий Булыкина и Андрей Соколова. Она считает, что избирком был обязан оповестить всех кандидатов о проведении комиссии.

«Вчера тайно проводилась избирательная комиссия по проверке подписных листов за провластных кандидатов Соколова и Булыкина. Меня как кандидата не известили о данной проверке. И сейчас чинит препятствия для ознакомления с их подписными листами», — отметила она, выразив уверенность, что ни Булыкин, ни Соколов не участвовали в избирательной кампании, и «никакие подписи избирателей не собирали».

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.