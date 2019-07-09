Джулиана Ассанжа, по некоторым данным, хотели тайно вывезти в Россию из эквадорского посольства в Лондоне

Таким образом основателя WikiLeaks собирались спасти от уголовного преследования и экстрадиции в США.

Испанское частное охранное предприятие Undercover Global S. L., которое отвечало за защиту посольства Эквадора в британской столице, занималось не только этим, но еще и слежкой за Джулианом Ассанжем. Он скрывался в здании дипмиссии на протяжении семи лет. Выяснилось, что сотрудники ЧОПа прослушивали переговоры основателя WikiLeaks со своими адвокатами и посетителями. Об этом пишет испанская газета El Pais. Как сообщает издание, таким образом стало известно, что Ассанжу предлагали вывести его из здания посольства в другой одежде и доставить в Россию или на Кубу. Однако ни один из планов так и не был реализован из-за отказа самого Ассанжа. Он считал, что это стало бы поражением. Основатель WikiLeaks подозревал, что за ним может вестись слежка, поэтому некоторые встречи он проводил в женском туалете. По данным издания, информация, полученная компанией, направлялась ее владельцу, однако он отказался отвечать на вопросы о слежке за Ассанжем.

В настоящий момент Ассанж отбывает 50 недель заключения в Британии за нарушение условий освобождения под залог. Его также могут экстрадировать в США, где журналиста обвиняется в шпионаже и разглашении гостайны.