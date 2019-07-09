Татьяна Москалькова выразила возмущение словами главы патриаршей комиссии о слабости женского ума

По её словам, подобные высказывания вызывают чувство протеста и недоумения, поскольку в сегодняшнем мире 90 процентов среднего и малого бизнеса ведут женщины. Большая часть педагогов и следователей – это женщины, сказала «Интерфаксу» Москалькова. Она добавила, что интеллект женщины в том, чтобы его не выпячивать.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов «сказал, что женщины слабее умом. «Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость», — добавил священник в эфире радио «Радонеж».