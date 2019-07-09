Рейтинг самых богатых российских депутатов и чиновников опубликовал журнал Forbes

Список возглавил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. В прошлом году он по данным Forbes заработал почти 10 миллиардов рублей. В его собственности три объекта недвижимости. Антов основатель группы компаний Владимирский стандарт – крупного производителя мясной и колбасной продукции. Он вице-президент холдинга. На втором месте в списке самых состоятельных парламентариев и чиновников — депутат от Челябинской области Константин Струков. Его доход Forbes оценил в 4,5 миллиарда рублей. Он тоже занимается бизнесом. Струков президент угольного холдинга «Южуралзолото». Тройку замыкает депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев с доходом почти 3 миллиарда рублей за прошлый год. У него аж 35 объектов недвижимости. Сенатор Валерий Пономарёв и депутат Госдумы Григорий Аникеев расположились на четвёртом и пятом месте соответственно. Доход члена Совета Федерации, совладельца Океанрыбфлота одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, превышает 2,3 миллиарда рублей, а Аникеева основателя холдинга ABI Group, он занимается мясопереработкой и девЕлопментом – около двух.

В первую двадцатку самых богатых парламентариев и чиновников попали ещё несколько депутатов Госдумы: Вадим Белоусов, Николай Борцов и Александр Некрасов.