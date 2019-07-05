Илья Яшин обвинил избирком в «мошенничестве» при проверке подписей

Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин назвал мошенничеством дополнительную проверку подписей за его выдвижение на выборы. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера был первый день проверки подписей. И у нас есть первые промежуточные результаты, которые выглядят очень тревожно. Явно свидетельствуют о том, что меня собираются снять с выборов», — рассказал он.

По словам И.Яшина, накануне в проверке подписей избирателей участвовали всего два специалиста, которые закрылись в отдельной комнате без наблюдателей и доверенных лиц кандидатов в депутаты. В результате проверки подписей с государственной автоматизированной системой «Выборы», отметил он, экспертами было обнаружено в его подписных листах 734 несоответствия. При этом число забракованных подписей за проректора ВШЭ Валерию Касамару и лидера молодежного крыла ПАРНАС Михаила Конева этот порог не превышают.

«За закрытыми дверями два специалиста вбивали данные паспортов подписавшихся в компьютер и проверяли их на соответствие. Через 7,5 часов председатель комиссии озвучил нам промежуточный результат. Но два эксперта за 7 часов физически просто не могли бы вбить в компьютер 15000 подписей от трех кандидатов. Это физически невозможно. Поэтому то, как это организовано проверка, явно указывает на политический заказ, и все идет к тому, что меня пытаются снять с выборов, и таким образом лишить москвичей альтернативы на выборах в 45-м избирательном округе», — подчеркнул И.Яшин.

Кандидат в депутаты призвал своих сторонников начинать одиночное пикетирование избирательной комиссии, и всячески выражать несогласие с тем, что происходит в избиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.