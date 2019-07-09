Самым богатым депутатом России оказался член заксобрания Владимирской области Павел Антов

Его доход в прошлом году составил почти в 10 миллиардов рублей. Рейтинг опубликовал журнал Forbes. Антов является основателем группы компаний «Владимирский стандарт».

Второе место занял совладелец компаний «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков с доходом почти в 4,5 миллиарда рублей. Тройку лидеров замкнул владелец кондитерской фабрики «Славянка» и депутат Белгородский областной думы Сергей Гусев, заработавший около 3 миллиардов рублей.