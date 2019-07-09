Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил о своём желании перейти в другую команду

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL.

По данным источника, о намерении сменить клуб Неймар сначала рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве. На прошлой неделе у форварда был телефонный разговор с Леонардо, который рассказал ему о новом проекте «ПСЖ». Неймар высоко оценил идеи Леонардо, но подчеркнул, что всё равно хочет уйти.

Новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб может рассмотреть вариант с продажей бразильского нападающего Неймара.

«Я разговаривал с Неймаром, но не хочу сообщать обо всех деталях разговора. Я также говорил с его окружением. Позиция понятна для всех участников. Есть лишь одна конкретная ситуация на сегодня: у Неймара всё ещё есть три года контракта с «ПСЖ». И поскольку мы не получили предложений по нему, то не можем ничего обсуждать

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего бразилец перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года.