Свердловский детский сад, где ребенка якобы заставили есть с пола, ждет проверка

Воспитательницу уже наказали.

О происшествии во время обеда родителям рассказала пятилетняя девочка, посещающая садик в городе Карпинск. Воспитательница якобы отправила ребенка самостоятельно за вторым блюдом, когда та возвращалась с тарелкой к столу, то споткнулась. Котлета с макаронами оказались на полу. Сотрудница детского сада «Золотая рыбка» собрала еду и заставила все съесть. «Дочка съела котлету, а макароны не стала, так как они были грязные. Видимо, и котлета тоже, просто она по цвету темнее», — рассказали родители.

Стаж воспитательницы почти 20 лет. Ей уже вынесли дисциплинарное взыскание. В городском отделе образования заявили, что есть с пола ребенка никто не заставлял. А работника наказали за то, что девочка сама пошла за едой.

Происшествием в саду уже заинтересовались региональные чиновники. В свердловском департаменте информполитики заявили, что воспитательница нарушила основные принципы стандарта дошкольного образования, который направлен на уважение личности ребенка.

Заксобрание Свердловской области намерено обсудить инцидент на ближайшем заседании.