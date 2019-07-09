Z Архив новостей новости
5 47 6 2675
11:00, 09 июля 2019

«Коммерсант»: От новых ограничений в отношении Грузии пострадают российские компании

Отечественные платёжные системы потеряют большой рынок. Тем более, что 75 процентов переводов в Грузию, которые хотят запретить, выполняют граждане России, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что ещё один ожидаемый запрет на поставки грузинского вина ударит по торговым сетям, которые уже купили товар и оплатили все сборы. Новые ограничения в отношении Грузии, как ожидается, обсудят сегодня в Госдуме. Об их подготовке стало известно накануне на следующий день после матерных оскорблений в адрес Владимира Путина и его родителей. Накануне Россия также полностью прервала авиасообщение с Грузией. Путин подписал соответствующий указ после массовых протестов в Тбилиси.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Неужели вы думаете, что деньги, которые вкладываются в бомбы, ракеты или другие ужасные вещи, будут когда-то поставлены на службу бездомным детям, больным, старикам? Нет, конечно…

5 425 6 24437 05.07
#слушать 01:40:40 8читать $скачать 23.0 МБ
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Чем чреват военный удар США по Ирану Ирану вполне под силу блокировать Ормузский пролив и обеспечить тем самым скачкообразный рост цен на нефть и существенное падение мировой экономики. Наконец, возможен и ассиметричный ответ в виде террористических атак по всему миру…

5 100 6 30007 02.07
Kиран, сша, конфликты, политика, войны, трамп, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Кому мешает «Яблоко» И здесь действия комиссий совершенно понятны: Васильевский — территория, где у «Яблока» всегда была большая поддержка. И где его очень боятся единороссы. Значит, как и на Петроградке, поставлена политическая задача — убрать любой ценой!..

5 82 6 7623 06.07
Kвыборы, политика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 53 6 5415 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 109 6 11156 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 203 6 24744 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Голосование
Государство имеет право утаивать от общества информацию о деталях расследования трагедий?
5 155 6 19191 03.07
Блоги

Ксения Собчак политик

Подростковая выходка Мне никогда не нравилась подобная риторика у того же Навального, который раньше орал на митингах «ботексная жаба» и «уберем крысу из кремля»...

5 87 6 10727 09:58
Kгрузия, тв, скандалы, путин, мнения
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 144 6 18417 07:56
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

У них там совсем крыша поехала? Она обвинила меня в том, что я сбил её на машине, когда она якобы встала перед ней с плакатом. Для убедительности опубликовала в фейсбуке видео, где ее действительно таранит похожая на мою машина с такими же номерными знаками…

5 43 6 18752 02.07
Kполитика, москва, расследования, происшествия, законы, выборы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Новиков: Представьте, что в 43-м году возникла идея организовать в Москве иновещание «Голос Берлина» Несмотря на пессимистические тезисы о том, что страна теряется, сейчас Зеленский всё сдаст, продаст, — все-таки такие вещи работают, и консенсус о том, что не нужно давать российским пропагандистам эфир на украинских каналах, он существует…

5 67 6 8970 08:57
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 81 6 11047 05.07
Блоги

Илья Варламов блогер

Жыве Беларусь! Сильной и независимой страна будет тогда, когда вам будет глубоко безразлично, кто и как в другой стране на своём языке произносит название вашей страны…

5 304 6 42193 04.07
Kязыки, белоруссия, украина, молдавия, общество, мнения
Интервью A-Team

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Я же не анархист, чтобы не любить государство. Есть государства, которые все, мне кажется, более-менее уважают. Как Швейцарию, например…

5 97 6 14179 03.07
#слушать 51:30 8читать $скачать 11.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Блоги

+ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Они посвятили этому песню и сняли клип…

5 58 6 8817 04.07
8читать ;смотреть
Kпроизводство, санкции, ярославль, общество, события
Блоги

+ Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Путин подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора

5 59 6 9033 04.07
8читать ;смотреть
Kпутин, ватикан, церковь, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Предполагаемые санкции Москвы в отношении Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими для российского рынка Хотя детали инициативы Госдумы, озвученной вчера, станут известны только этим днем, известно, что речь может идти о запрете на денежные переводы и ограничения на ввоз вина и газированной воды

5 13 6 6945
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Честно говоря, меня удивляет: чтобы увидеть дно, совсем не надо рисковать жизнью, можно просто включить один из федеральных каналов и наслаждаться этим зрелищем абсолютно безопасно в течении многих часов…

5 64 6 132782 03.07
#слушать 51:17 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
Государство имеет право утаивать от общества информацию о деталях расследования трагедий?
5 155 6 19104 03.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Исследователи дна Ну даже если оставить в стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально: что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских галлюцинаций?..

5 615 6 342678 03.07
Kлошарик, политика, общество, путин, трагедии, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 65 6 108357 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7935844
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4104932

Сегодня в эфире