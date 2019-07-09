«Коммерсант»: От новых ограничений в отношении Грузии пострадают российские компании

Отечественные платёжные системы потеряют большой рынок. Тем более, что 75 процентов переводов в Грузию, которые хотят запретить, выполняют граждане России, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что ещё один ожидаемый запрет на поставки грузинского вина ударит по торговым сетям, которые уже купили товар и оплатили все сборы. Новые ограничения в отношении Грузии, как ожидается, обсудят сегодня в Госдуме. Об их подготовке стало известно накануне на следующий день после матерных оскорблений в адрес Владимира Путина и его родителей. Накануне Россия также полностью прервала авиасообщение с Грузией. Путин подписал соответствующий указ после массовых протестов в Тбилиси.