Роструд назвал причины для отказа работнику в отпуске
Об этом сообщает «Российская газета».
Например, положенный отпуск можно перенести на следующий календарный год с согласия работника в случае, что предоставление отпуска может отрицательно сказаться на ходе работы всего предприятия.
В ведомстве уточняют, что при таком переносе, отложенный отпуск работник обязан использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется.
Работодатель также может и отозвать сотрудника из отпуска. Но неиспользованную часть отпуска должны вернуть работнику в течение текущего года или присоединить к следующему отпуску. Пр этом законодательно не установлены ситуации, в которых работника можно отозвать из отпуска.