Роструд назвал причины для отказа работнику в отпуске

Об этом сообщает «Российская газета».

Например, положенный отпуск можно перенести на следующий календарный год с согласия работника в случае, что предоставление отпуска может отрицательно сказаться на ходе работы всего предприятия.

В ведомстве уточняют, что при таком переносе, отложенный отпуск работник обязан использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется.

Работодатель также может и отозвать сотрудника из отпуска. Но неиспользованную часть отпуска должны вернуть работнику в течение текущего года или присоединить к следующему отпуску. Пр этом законодательно не установлены ситуации, в которых работника можно отозвать из отпуска.