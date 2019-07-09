На Уимблдонском теннисном турнире сегодня состоятся женские четвертьфиналы

Пройдут они без участия первой ракетки мира Эшли Барти. Австралийскую теннисистку после победы на Ролан Гаррос и серии удачных выступлений в начале травяного сезона, считали главным фаворитом Уимблдона. И до 4-го круга Барти прогнозы оправдывала, громя соперниц одну за другой. Тем более неожиданным стало ее поражение от Элисон Риске из США. Которая в мировой табели о рангах занимает лишь 55-ю строчку.

Сегодня Риске сразится за выход в полуфинал турнира со своей соотечественницей Серенной Уильямс. Добавим, что из всех четвертьфиналисток нынешнего Уимблдона наивысший рейтинг – у представительницы Румынии Симоны Халеп, которая является на сегодня 7-й ракеткой мира. Мужские четвертьфиналы пройдут на Уимблдоне завтра.