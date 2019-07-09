В Хабаровском крае отказались заводить дело о клевете на высокопоставленных чиновников прокуратуры и полиции
Они были участниками похорон местного криминального авторитета.
Криминального авторитета из Амурска Юрия Зарубина хоронили в январе этого года. Среди участников траурного шествия были названы глава местного отдела полиции и руководитель прокуратуры. Видеозапись опубликовали в интернете. Автору ролика стали поступать угрозы. Вскоре его арестовали на 10 суток. Правда, не за публикацию, а за недействительные водительские права.
Упомянутые герои сюжета Вячеслав Хан и Игорь Кленов тем временем добивались возбуждения уголовного дела за клевету. Проверкой занимался отдел СК по особо важным делам. Но открывать дело не стали в связи с отсутствием состава преступления.
Размещенное видео с похорон криминального авторитета не является источником какой-либо информации, в том числе ложной, в отношении прокурора и начальника полиции, напоминает портал dvnovosti.ru. Офицеры пошли в суд жаловаться на самих следователей. Хабаровский районный суд жалобу Кленова и Хана отклонил.
Будут ли Хан и Кленов обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, не сообщается.