Две трети россиян назвали обычной практикой подбрасывание наркотиков полицейскими

Это выяснилось в ходе опроса, который провёл Левада-центр.

Фальсификация дел против неугодных и подбрасывание полицейскими наркотиков привычное дело в сегодняшней России. Так ответило 66 процентов опрошенных Левада-центром, пишет РБК. Только 18 полагают, что такие случаи происходят редко, остальные с ответом затруднились. Россияне убеждены, что большинство таких дел фальсифицируется силовиками ради корпоративных интересов, отчётности или носит заказной характер, отметил директор Левада-центра Лев Гудков. Опрошенных также попросили оценить свои шансы при несправедливом задержании и подозрении в преступлении. 30 процентов назвали их очень низкими. Ещё 22 довольно низкими. О деле журналиста интернет-издания Медузы Ивана Голунова, из-за которого опрос провели, знает больше половины россиян. Треть ответила, что фактических оснований для ареста и уголовного дела не было. Люди разошлись во мнениях, что привело к освобождению Голунова. Одни считают, что пикеты в Москве, другие что спецкора Медузы отпустили по решению руководства страны, чтобы погасить протесты перед Днём России и прямой линией с президентом Путиным, пишет РБК.

Полиция 6 июня задержала Ивана Голунова – автора статей о коррупции в мэрии Москвы — по подозрению в сбыте наркотиков. После пикетов у здания главка столичной полиции на Петровке, а также широкой протестной кампании в СМИ и соцсетях дело прекратили. Правоохранители позже признали, что оснований задерживать Голунова не было.