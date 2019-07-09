Две акции протеста прошли ночью у здания парламента Грузии

Их показывал в прямом эфире грузинский Первый канал. Участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ сообщества, а другого – добивались отставки главы МВД. Эти протесты продолжаются с 20 июня.

Накануне вечером также прошла протестная акция у здания телеканала «Рустави-2». Поводом стали нецензурные высказывания телеведущего в адрес Владимира Путина и его родителей в воскресном эфире.

Как сообщают местные СМИ, участники прошлой аналогичной акции высказывали опасения, что оскорблённый президент России начнёт бомбить Грузию и отправит в Тбилиси танки.